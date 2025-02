Nos EUA, Trump deixa SuperBowl no intervalo e erra palpite sobre vencedor do jogo

Primeiro presidente dos Estados Unidos a comparecer à final da liga de futebol americano (NFL), o chamado SuperBowl, Donald Trump deixou o Estádio Caesars Superdome, em Nova Orleans, no intervalo do jogo deste domingo (9) entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Durante o jogo, Trump passou a maior parte do tempo sentado na primeira fila de um camarote, ao lado da filha Ivanka. Alguns torcedores tentaram conversar com o presidente e fazer fotos. Trump estava acompanhado de alguns aliados republicanos no Congresso, como os senadores Lindsey Graham e Tim Scott, da Carolina do Sul.