Noboa troca ministra do Interior do Equador em plena guerra contra o crime

O presidente do Equador, Daniel Noboa, substituiu a ministra do Interior, encarregada da segurança civil, e designou para seu lugar um policial reformado, em meio à guerra contra o crime organizado.

Buenaño combateu as quadrilhas criminosas que traficam cocaína. Ele conta que em 1993 foi sequestrado e torturado pela guerrilha colombiana das Farc na fronteira com o país vizinho.

A luta contra o crime e as quadrilhas do narcotráfico é o principal desafio de Noboa, que em 13 de abril tentará a reeleição no segundo turno das eleições presidenciais com Luisa González.