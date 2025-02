Noboa e González, adversários em extremos opostos em um Equador dividido

Muito ativo nas redes sociais e nascido em berço de ouro, o presidente Daniel Noboa, um empresário de 37 anos, explora sua imagem juvenil, combinada com uma política de linha-dura na segurança pública, que o transformou em um dos políticos mais populares de seu país, assolado pela violência do narcotráfico.

Do outro lado está a candidata Luisa González, criada em um pequeno povoado pesqueiro e dotada de uma língua afiada. Esta mãe solteira, cristã e advogada, que se identifica como 'montuvia' - ou caiçara - é a aposta da esquerda para voltar ao poder.

Um dia, ele parece o Rambo. No alto de um tanque militar, vestindo colete à prova de balas e capacete de guerra, faz advertências aos criminosos nas regiões mais perigosas do Equador. Em outros dias, pode ser visto no Instagram usando uma impecável camisa branca e tênis, arranhando uma música dos Goo Goo Dolls em um violão acústico e cantarolando e inglês.