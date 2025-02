No que consiste o escândalo de criptomoedas que envolve Milei e choca a Argentina?

Lançada no mesmo dia, a criptomoeda atingiu, após o tuíte, um valor de quase 5 dólares e desabou 90% em duas horas. Milei, então, apagou a publicação inicial e disse que "não estava inteirado dos detalhes do projeto".

Outros defendem a criação de uma comissão investigativa, uma iniciativa mais viável, e há uma terceira proposta promovida pela esquerda para interpelar o presidente. Esta última opção iria expor o presidente às perguntas do Congresso, que Milei, definiu como um "ninho de ratos" no passado.

O PRO, partido aliado de Milei, liderado pelo ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), classificou o caso como "muito grave" e avaliou que "impactou na credibilidade do país". No entanto, declinou apoiar a iniciativa de impeachment "nesta instância".

Além de Milei, o caso envolve o americano Hayden Mark Davis, CEO da empresa Kelsier Ventures e um dos criadores da $LIBRA; o singapurense Julian Peh, que criou o site "vivalalibertadproject.com", a partir do qual a moeda foi lançada; e o argentino Mauricio Novelli, fundador do fórum tecnológico onde se reuniram com o presidente em outubro em Buenos Aires.

O próprio Milei informou no X que teve um encontro "muito interessante" com Davis em 30 de janeiro na Casa Rosada. "Ele me deu conselhos sobre o impacto e as aplicações da tecnologia blockchain e inteligência artificial no país", escreveu.