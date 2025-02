Nicarágua concede duas licenças de mineração para empresa chinesa

O governo da Nicarágua entregou, nesta quinta-feira (6), duas licenças por 25 anos a uma empresa chinesa para a exploração de minerais nas áreas fronteiriças com Honduras, segundo as resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta.

A primeira concessão "para a exploração de minerais metálicos e não metálicos", concedida à subsidiária chinesa Brother Metal, abrange uma área de 24.612 hectares entre os departamentos de Nueva Segovia e Madriz, no norte do país, de acordo com o Ministério de Energia e Minas.

A outra licença concedida à mesma empresa pelo governo esquerdista de Daniel Ortega e Rosario Murillo estipula 6.960 hectares para exploração mineral no departamento de Chinandega, no noroeste do país.

A Brother Metal é representada pela empresária chinesa Xiaocun Bao, de acordo com a publicação oficial.

Em novembro passado, a Nicarágua concedeu uma concessão de 25 anos à mineradora chinesa Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited, através de sua subsidiária nicaraguense, para 9.102 hectares em uma região próxima à fronteira com Honduras.

Esta companhia chinesa, que no mesmo mês já havia recebido duas outras concessões, acumulou pelo menos seis licenças de mineração na Nicarágua em mais de 50.000 hectares de terras concedidas.

Nicarágua e China lançaram um Tratado de Livre Comércio em janeiro de 2024.

Em 2021, Ortega estabeleceu relações com a China após romper com Taiwan, considerada por Pequim como um território próprio e cujo controle busca retomar, até mesmo através da força, se necessário.

Além da mineração, a Nicarágua também concedeu licenças e contratos a empresas chinesas em setores como transporte, infraestrutura, saúde e comércio.