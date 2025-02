Netanyahu vai discutir com Trump 'vitória sobre Hamas'

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo, 2, que discutirá a "vitória sobre o Hamas", o combate ao Irã e a expansão das relações diplomáticas com os países árabes em seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião de terça-feira, 4, na Casa Branca será a primeira de Trump com um líder estrangeiro desde que voltou ao cargo. Ela acontece enquanto mediadores dos EUA e árabes começam o trabalho de intermediar a próxima fase de um acordo para encerrar a guerra na Faixa de Gaza e libertar dezenas de reféns mantidos por militantes.

O Hamas, que rapidamente reafirmou seu controle sobre Gaza desde que o cessar-fogo foi estabelecido no mês passado, disse que não libertará os reféns que deveriam ser libertados na segunda fase sem o fim da guerra e a retirada total das forças israelenses.

Netanyahu, que está sob crescente pressão de parceiros governamentais de extrema-direita para retomar a guerra após o fim da primeira fase no início de março, disse que Israel ainda está comprometido com a vitória sobre o Hamas e o retorno de todos os reféns capturados no ataque dos militantes em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Não está claro qual é a posição de Trump em tudo isso. Ele tem sido um firme apoiador de Israel, mas também prometeu acabar com as guerras no Oriente Médio e levou o crédito por ajudar a intermediar o acordo de cessar-fogo. O acordo interrompeu os combates e levou à libertação de 18 reféns que estavam presos há mais de 15 meses, bem como centenas de palestinos presos por Israel.

Netanyahu acolhe o apelo de Trump por "paz através da força"

Em uma declaração divulgada antes de sua partida no domingo, 2, Netanyahu disse que eles discutiriam "a vitória sobre o Hamas, alcançando a libertação de todos os nossos reféns e lidando com o eixo terrorista iraniano em todos os seus componentes", referindo-se à aliança iraniana de grupos militantes na região, incluindo o Hamas.

Ele disse que, trabalhando juntos, eles poderiam "fortalecer a segurança, ampliar o círculo de paz e alcançar uma era notável de paz por meio da força".

A guerra começou quando milhares de militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1,2 mil pessoas, a maioria civis, e fazendo cerca de 250 reféns. Mais de 100 reféns foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana em novembro de 2023, oito foram resgatados vivos e dezenas de corpos foram recuperados pelas forças israelenses.

A guerra aérea e terrestre de Israel matou mais de 47 mil palestinos, mais da metade deles mulheres e crianças, de acordo com autoridades de saúde locais que não dizem quantos dos mortos eram combatentes. A guerra deixou grandes partes de várias cidades em ruínas e deslocou cerca de 90% da população de Gaza de 2,3 milhões de pessoas.

Sob a primeira fase do acordo de cessar-fogo, o Hamas deve libertar um total de 33 reféns, oito dos quais o Hamas diz estarem mortos, em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos. As forças israelenses se retiraram da maioria das áreas e permitiram que centenas de milhares de palestinos retornassem ao devastado norte de Gaza .

As negociações sobre a segunda fase, na qual a guerra terminaria e os cerca de 60 reféns restantes seriam devolvidos, estão programadas para começar na segunda-feira, 3. Se os Estados Unidos, o Catar e o Egito não conseguirem intermediar um acordo entre Israel e o Hamas, a guerra pode recomeçar no início de março.

Aspirações por um negócio maior

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, juntou-se às negociações de cessar-fogo no mês passado e ajudou a empurrar o acordo para a linha de chegada. Ele se encontrou com Netanyahu em Israel na semana passada e os dois deveriam começar formalmente as negociações sobre a segunda fase em Washington na segunda-feira (3).

Acredita-se que Trump, que intermediou acordos de normalização entre Israel e quatro países árabes em seu primeiro mandato, esteja buscando um acordo mais amplo e potencialmente histórico no qual Israel estabeleceria laços com a Arábia Saudita.

Mas o reino, que resistiu a apelos semelhantes do governo Biden, disse que só concordaria com tal acordo se a guerra terminasse e houvesse um caminho confiável para um Estado Palestino em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios que Israel capturou na guerra do Oriente Médio de 1967.