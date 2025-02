Navios do governo dos EUA não vão pagar para cruzar Canal do Panamá

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (5) que seus navios governamentais vão ter permissão para navegar gratuitamente pelo Canal do Panamá, após forte pressão do presidente Donald Trump.

"Os navios do governo dos Estados Unidos agora podem transitar pelo Canal do Panamá sem taxas de cobrança, economizando milhões de dólares por ano", escreveu o Departamento de Estado em uma publicação na plataforma X.

Este é o primeiro anúncio público de promessas sugeridas pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, que assinalou que o Panamá tinha oferecido concessões durante as conversas que manteve no país centro-americano no domingo.