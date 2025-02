Naomi Campbell vai recorrer de sanção envolvendo organização beneficente

Uma investigação feita em setembro passado pelo órgão regulador britânico Charity Commission revelou que apenas 8,5% dos gastos da organização Fashion for Relief foram direcionados para doações beneficentes entre abril de 2016 e julho de 2022.

Outra despesa encontrada pela investigação foi uma fatura de hotel de 7.800 libras (57 mil reais) por três noites. A conta incluía gastos com banhos termais, serviço de quarto e a compra de cigarros e outros produtos.

A Fashion for Relief foi retirada do registro de associações e Naomi perdeu o direito de dirigir organizações beneficentes no Reino Unido por cinco anos. Ela manifestou hoje seu "agradecimento" pela Justiça ter permitido a apelação. O caso será examinado na próxima sexta-feira por um tribunal, segundo a agência de notícias britânica PA.