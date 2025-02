Centenas de membros da comunidade latina em Houston, no Texas, foram às ruas no domingo (2) para se manifestar contra as deportações de imigrantes iniciadas pelo presidente Donald Trump e pediram que ele parasse com a perseguição contra eles.

Aos gritos de Here we are and we are not leaving (Aqui estamos e não vamos embora, em tradução livre) os latinos, em sua maioria de origem mexicana, hondurenha e salvadorenha, marcharam até o Parque Hermann, escoltados pela polícia montada, protestando contra as ações de Trump, cujo governo rotulou de "criminosos" todos os imigrantes que entraram irregularmente no país.