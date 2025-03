Musk chama vice Vance de'futuro presidente' dos EUA

Desde que assumiu o cargo no mês passado, Trump colocou Musk no comando do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e lhe deu ampla autoridade para encontrar formas de cortar gastos do governo, reestruturar e desmontar agências federais.

Embora classificado como um "funcionário especial do governo" e "assessor principal do presidente", Musk foi visto com mais frequência ao lado de Trump durante suas primeiras semanas no cargo do que Vance.