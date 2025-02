Motosserra de Milei chega às urnas e Congresso argentino suspende primárias deste ano

O Senado argentino aprovou na quinta-feira, 20, a suspensão das primárias que ocorreriam este ano, com vistas às eleições legislativas de outubro. A medida foi promovida pelo governo de Javier Milei para economizar cerca de US$ 150 milhões.

O projeto, que já havia sido parcialmente aprovado pela Câmara dos Deputados há duas semanas, foi ratificado com 43 votos a favor, 20 contra e 6 abstenções.

A norma exigia que todas as forças políticas passassem por primárias abertas, simultâneas e obrigatórias (PASO), para concorrer nas eleições gerais e legislativas. Apenas candidatos ou listas com pelo menos 1,5% dos votos nas primárias poderiam seguir na disputa.

A suspensão das primárias foi defendida pelo Poder Executivo durante o período de sessões extraordinárias do Congresso como parte do plano "motosserra" de Milei para reduzir os gastos públicos.

Um dos principais argumentos apresentados foi o alto custo das eleições, estimado em US$ 150 milhões, e a defesa de que as PASO não cumpriam o objetivo original de democratizar as forças políticas.