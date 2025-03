Moscovitas reagem com cautela a bate-boca entre Trump e Zelensky

Os moradores de Moscou reagiram com cautela e indiferença, nesta sexta-feira (28), às notícias sobre a discussão na Casa Branca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, apesar de o alto escalão russo ter comemorado o bate-boca.

"Não me interessa especialmente a política", declarou à AFP Dostan, um barman de 19 anos. "Quero que a guerra termine e que as coisas voltem a ser como eram" antes de a Rússia lançar sua operação contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, acrescentou.

Yevgeny, trabalhador da educação de 54 anos, confessou que não acompanha de perto a atualidade internacional, mas, no geral, a "dinâmica" lhe agrada. "Gosto de como está evoluindo agora. Me parece que é positivo", acrescentou.

Nas últimas duas semanas, Trump deu uma guinada brusca de 180 graus na política americana em relação à Rússia, o que fez com que a Ucrânia e seus aliados temessem ficar de fora das conversas que o magnata iniciou para resolver o conflito.

Nesta sexta, Trump e Zelensky protagonizaram um tenso bate-boca no Salão Oval da Casa Branca, uma cena sem precedentes na qual o chefe de Estado americano levantou a voz para exigir a seu convidado que fosse "grato" aos Estados Unidos por seus esforços de paz.

Após o bate-boca, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, considerou no Telegram que a maneira em que "Trump e [o vice-presidente JD] Vance se contiveram e não deram um tapa nesse canalha é um milagre da moderação".

Mikhail, um engenheiro moscovita de 57 anos, considerou que Trump e Zelensky têm "personalidades tão fortes que provavelmente não podem conversar com calma e maturidade, como dois dirigentes sérios".

"A verdadeira política ocorre nos bastidores", garantiu. As declarações públicas de Trump "contam para outro público, mas não para mim".

A relação entre Kiev e Washington, até há pouco seu aliado, ficou tensa no último mês, chegando ao ponto de Trump chamar Zelensky de "ditador" na semana passada e adotar a retórica do Kremlin sobre a origem do conflito.