Morre Roberta Flack, a grande voz do soul conhecida por 'Killing Me Softly'

Roberta Flack, a grande cantora do soul da década de 1970, conhecida por sua versão de "Killing Me Softly With His Song" e vencedora de vários Grammy, morreu aos 88 anos, anunciaram seus representantes nesta segunda-feira (24).

Seu primeiro sucesso, "The First Time Ever I Saw Your Face", venceu o Grammy de Gravação do Ano em 1972 e, no ano seguinte, repetiu o feito com "Killing Me Softly With His Song". O hit voltou a fazer sucesso em 1996, quando foi regravado pelo grupo de hip hop Fugees e a vocalista Lauryn Hill.