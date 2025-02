Ministro ucraniano se encontra com enviado especial dos para discutir paz

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos, Keith Kellogg, para discutir o acordo de paz com a Rússia. Em publicação no X, antigo Twitter, Sybiha disse nesta quinta-feira, 20, que as autoridades falaram sobre os passos necessários na visão da Ucrânia para alcançar a paz duradoura na região e a disposição ucraniana em alcançá-la por meio da força. "Também reiterei que a segurança da Ucrânia e do transatlântico é indivisível", escreveu ele.