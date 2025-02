Milhares se juntam ao 'novo exército' da Síria, diz presidente

"Não impus o serviço militar obrigatório na Síria. Em vez disso, optei pelo alistamento voluntário, e hoje milhares de pessoas se unem ao novo exército sírio", celebrou o dirigente no podcast britânico "The Rest is Politics".

As novas autoridades anunciaram a dissolução do exército de Assad e de todas as facções rebeldes armadas, entre elas o grupo radical islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por Al Sharaa.

As novas autoridades indicaram que os grupos armados se integrariam em um futuro exército nacional. No entanto, no terreno as facções apoiadas pela Turquia continuam combatendo as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos e apoiadas pelos Estados Unidos no nordeste do país.