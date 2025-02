Milei será investigado na Argentina pelo caso 'criptogate'

A justiça federal da Argentina investigará se o presidente do país, Javier Milei, cometeu crime ao promover em suas redes sociais uma criptomoeda que colapsou horas após seu lançamento.

Milei se viu no centro da polêmica após anunciar na sexta-feira (14), na rede social X, um projeto para financiar empresas locais, incluindo um link que encaminhava para um contrato digital de compra de uma criptomoeda criada no mesmo dia.

Pouco depois, o ultraliberal apagou a mensagem, e a Presidência esclareceu que o mandatário não tinha relação com a iniciativa.

Nesse intervalo, o preço da criptomoeda $LIBRA subiu de centavos para 4.978 dólares (R$ 28,4 mil). O valor do ativo desabou em poucas horas, ocasionando perdas bilionárias.

Um tribunal federal foi designado nesta segunda-feira para centralizar as denúncias que pedem para apurar se Milei cometeu crimes como associação criminosa, fraude e descumprimento dos deveres de funcionário público, entre outros.

"Denunciamos que Milei fez parte de uma associação criminosa que organizou uma fraude com a criptomoeda $LIBRA, afetando simultaneamente mais de 40 mil pessoas com perdas superiores a 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 23 bilhões)", afirmou em comunicado a organização social Observatório do Direito à Cidade, cujos advogados estão à frente de uma das ações judiciais.