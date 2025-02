Milei é criticado após perguntas combinadas em entrevista sobre escândalo de criptomoeda

Javier Milei concedeu entrevista sobre o caso da criptomoeda promovida no X ,o antigo Twitter. Michal Cizek / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, se viu no centro de uma nova polêmica depois de tentar esclarecer o escândalo envolvendo a criptomoeda $LIBRA, em uma entrevista concedida nesta segunda-feira (17), ao canal TN — Todo Noticias, emissora do Grupo Clarín, maior empresa de mídia do país. Após a exibição da conversa na televisão, uma versão não editada divulgada na internet mostrou que as perguntas seriam previamente combinadas pela equipe do veículo com membros da equipe presidencial de Milei.

Leia Mais O que são criptomoedas? Entenda como identificar as mais confiáveis para investir

Em um dos trechos do vídeo, após o presidente ironizar críticas de que a entrevista seria combinada, o apresentador Jonatan Viale comenta que as perguntas da entrevista foram acertadas com Karina Milei, irmã do presidente, com o porta-voz do governo, Manuel Adorni, e Santiago Caputo, um dos conselheiros mais próximos de Milei.

Logo na sequência, Milei diz que poderia convocar o ministro da Justiça da Argentina como seu conselheiro jurídico. Nesse momento, Caputo interrompe a entrevista, se aproxima e sussurra algo no ouvido de Milei, mas não é possível entender o que foi dito. Na sequência, Viale diz que a fala de Milei poderia gerar "confusão judicial" para o governo. O apresentador, então, refaz a pergunta, e a entrevista segue normalmente.

O trecho vazado na internet, com o comentário sobre as perguntas supostamente combinadas e a interrupção de Caputo, foi retirado da versão que foi ao ar na televisão.

Nesta terça (18), o porta-voz Adorni minimizou a repercussão do vazamento do vídeo. De acordo com o jornal La Nación, a Casa Rosada considerou que "não havia nada de mal" no trecho cortado e que a interrupção de Caputo foi considerada "desnecessária" por Milei.

O jornalista Jonatan Viale, premiado por sua carreira no rádio e na TV, e o canal TN não se manifestaram.

Lideranças de oposição, como os ex-presidentes peronistas Cristina Kirchner e Alberto Fernández, criticaram Milei e o condutor nas redes sociais.

Leia Mais Juiz argentino processa ex-presidente Fernández por violência de gênero

Justificativas de Milei

O presidente da Argentina justificou a promoção da criptomoeda $LIBRA, dizendo ter apenas "divulgado" o investimento.

— Agi de boa-fé e recebi um tapa na cara — disse, durante a entrevista.

Milei ainda minimizou o impacto das perdas provocadas pelo escândalo. Segundo ele, quem comprou a moeda são "traders de volatilidade que sabiam o que estavam fazendo".

— Os argentinos perderam dinheiro? No máximo quatro ou cinco. A grande maioria dos investidores são chineses e americanos — ressaltou.

Leia Mais Justiça argentina vai investigar se Milei cometeu fraude ao promover criptomoeda em suas redes

O presidente também declarou que tem "algo a aprender" sobre o uso de suas redes sociais e disse que, na internet, se manifesta como economista e não como presidente.

— Assumi a presidência, mas continuei sendo o mesmo Milei de sempre. Infelizmente, terei que mudar os filtros.

A oposição, com a divulgação da criptomoeda, passou a pedir o impeachment do presidente, que não poupou críticas ao kirchnerismo.

— Não há maior fraude na Argentina do que o kirchnerismo. Que me venha a criminosa me dar lição — afirmou Milei, referindo-se à ex-presidente Cristina Kirchner, filiada ao partido de oposição Unión por la Patria e condenada no ano passado por fraude.

Entenda o caso

Javier Milei é o centro de uma polêmica política e econômica na Argentina. Após publicar mensagem, na sexta-feira (14), de incentivo a uma criptomoeda, o presidente argentino é alvo de críticas dos aliados, uma investigação anunciada pelo próprio governo e teve seu nome vinculado pela oposição a um possível processo de impeachment.

A crise foi desencadeada por uma mensagem no X (antigo Twitter) na qual Milei apontou que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina. O presidente ainda compartilhou um link para o investimento.