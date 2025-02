Microsoft cria fundação para 'IA responsável' em Abu Dhabi

A Microsoft criará uma fundação para promover uma inteligência artificial (IA) "responsável" com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a gigante tecnológica americana neste domingo (9), antes de uma cúpula internacional sobre esta nova ferramenta digital em Paris.

O objetivo dessa estrutura é "promover padrões de IA responsáveis e melhores práticas no Oriente Médio e no Sul Global", disse a Microsoft em um comunicado.

A empresa de IA dos Emirados Árabes Unidos G42 e a Universidade de Inteligência Artificial Mohamed bin Zayed participarão do projeto, acrescentou a empresa americana.

A Microsoft anunciou, em abril de 2024, que investiria US$ 1,5 bilhão (R$ 9,7 bilhões na cotação da época) na G42, controlada por Tahnoon bin Zayed, irmão do presidente dos Emirados e conselheiro de segurança nacional do país.