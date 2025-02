Meta vai instalar cabo submarino de 50.000 km em cinco continentes

Chamado de "Projeto Waterworth", este é o projeto de cabo submarino "mais ambicioso" da empresa até o momento, com o objetivo de fornecer "conectividade de primeira linha" para os Estados Unidos, Índia, Brasil, África do Sul "e outras regiões", afirmou a Meta.

De acordo com a Meta, o projeto representa um "investimento plurianual de vários bilhões de dólares". Os cabos submarinos são uma infraestrutura essencial, responsáveis por quase todas as comunicações digitais do mundo.

Os quase 450 dutos atualmente instalados em todo o mundo se estendem por "1,2 milhão de quilômetros", de acordo com um relatório do 'Center for Strategic and International Studies' (CSIS) publicado em agosto de 2024.