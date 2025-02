Marinha de El Salvador apreende 1,7 tonelada de cocaína no Pacífico

A Marinha de El Salvador apreendeu 1,7 tonelada de cocaína e deteve três equatorianos que transportavam a droga em uma embarcação no oceano Pacífico, informou, nesta sexta-feira (14), o presidente Nayib Bukele.

No último ano, segundo Bukele, a Marinha salvadorenha apreendeu "um total de 24,4 toneladas de cocaína em alto-mar, avaliadas em 610,2 milhões de dólares (R$ 3,53 bilhões na cotação atual)".

Os países da América Central são um ponto de passagem para as drogas que, vindas da América do Sul, principalmente da Colômbia, Equador ou Peru, têm como destino os Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína no mundo.