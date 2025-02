Manifestantes pedem boicote à Tesla por atitudes controversas de Musk no governo Trump

Uma série de protestos à concessionárias da Tesla aconteceu neste sábado, 15, em diversos pontos da baía de São Francisco, na região do Vale do Silício. Pessoas que protestam na frente das lojas pedem por um boicote da empresa de Elon Musk, afirmando que o bilionário tem tomado medidas retrógradas na Casa Branca, onde passa a maior parte do tempo como um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump.