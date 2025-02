Mais de 4 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome na Somália até junho

Cerca de 4,4 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome na Somália até junho devido à seca e à escassez crescente de alimentos, um milhão a mais que no primeiro trimestre do ano, aponta um relatório apoiado pela ONU publicado nesta quarta-feira (26).

O relatório do sistema de Classificação Integrada de Segurança Alimentar (CIP), utilizado pelas agências da ONU, estima que, no primeiro trimestre de 2025, cerca de 3,4 milhões de habitantes (17% da população do país) enfrentam insegurança alimentar aguda, depois que o final de 2024 esteve marcado por uma diminuição da produção agrícola devido à escassez de chuvas.