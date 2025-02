Macron alerta contra 'uma paz que seja uma capitulação' para Ucrânia

"Uma paz que seja uma capitulação é uma má notícia para todo o mundo", disse Macron em entrevista ao jornal econômico Financial Times, depois da conversa entre os presidentes de Estados Unidos e Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, para pôr fim ao conflito.

Macron também ressaltou que "apenas" a Ucrânia pode "negociar com a Rússia" questões referentes à sua soberania e integridade territorial.

Os países europeus reagiram energicamente à aproximação entre Washington e Moscou e às declarações de responsáveis americanos de que a Ucrânia não vai recuperar as fronteiras de 2014, quando a Rússia tomou a península da Crimeia.

Em linha com outros dirigentes da UE, Macron defendeu a necessidade de que os países europeus estejam na mesa de negociação de uma eventual paz entre Ucrânia e Rússia.

"Cabe à comunidade internacional, com um papel específico para os europeus, discutir as garantias de segurança e, a um nível mais amplo, as regras de segurança de toda a região. É aí que dizemos que temos um papel a desempenhar", afirmou o chefe de Estado francês na entrevista.