Lucro da AB InBev cresce 6% no quarto trimestre

A empresa de capital belga e brasileiro AB InBev, líder mundial do setor de cervejas com as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, entre outras, registrou no quarto trimestre de 2024 um lucro de 1,77 bilhão de dólares (9,8 bilhões de reais), um aumento de 6% na comparação com o mesmo período do ano anterior.