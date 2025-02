Liga Árabe considera 'inaceitável' deslocar os palestinos de seus territórios

"Hoje, o foco está em Gaza, e amanhã estará na Cisjordânia, com o objetivo de esvaziar a Palestina de sua população histórica", declarou Abul Gheit na Cúpula Mundial de Governos em Dubai, ao ser questionado sobre a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deslocar os habitantes da Faixa.

Assim como Abul Gheit, muitas lideranças do mundo árabe, assim como os governos do Irã, China, Brasil e alguns países europeus, condenaram a ideia de Trump de retirar os palestinos de Gaza, devastada pelo conflito entre Israel e Hamas, para realocá-los em outras nações da região como Egito e Jordânia.

Ao mencionar a ideia de Trump, o governo do Egito, país fronteiriço com Gaza, afirmou na terça-feira que apresentará uma estratégia para a reconstrução do território, mas garantindo que sua população possa continuar vivendo no local.