Líderes mundiais se reúnem em Paris para discutir futuro da IA

A cúpula oferece a alguns líderes europeus a chance de se reunir com Vance pela primeira vez. O vice-presidente americano viajou acompanhado de sua esposa e três filhos. Na terça-feira, 11, ele terá um almoço de trabalho com Macron, onde as discussões sobre a Ucrânia e o Oriente Médio estarão na pauta. Vance, assim como o presidente Donald Trump, questionou os gastos dos EUA com a Ucrânia e a abordagem de isolar o presidente russo Vladimir Putin.