Líder supremo do Irã recebe cúpula do Hamas em Teerã

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, encontrou-se com lideranças do Hamas neste sábado, 8, em Teerã, de acordo com a Irna, agência de notícias estatal do Irã.

Ali Khamenei reuniu-se com Khalil al-Hayya, o vice-presidente do Bureau Político, e Muhammad Ismail Darwish, presidente do Conselho Shura do Hamas.