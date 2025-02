Líder supremo do Irã pede que seu governo recuse qualquer negociação com EUA

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, instou nesta sexta-feira seu governo a recusar qualquer negociação com Estados Unidos, alegando que seria "imprudente".

"Precisamos entender isso corretamente: eles não devem achar que se negociarmos com esse governo (do presidente Trump), os problemas serão resolvidos", disse Khamenei em reunião com comandantes do Exército.