Líder supremo do Irã nomeia chefe do Hezbollah como seu representante no Líbano

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, nomeou o chefe do Hezbollah, Naim Qassem, como seu representante no Líbano, indicou, nesta quarta-feira (5), a imprensa da República Islâmica.

Irã apoia financeira e militarmente o Hezbollah, um influente partido político islamista xiita no Líbano que dispõe de um braço armado e está em confronto com Israel.

"O guia da Revolução apresentou em um decreto ao xeique Naim Qassem, secretário-geral do Hezbollah, como seu representante no Líbano", disse a agência de notícias Tasnim.

O antecessor de Qassem como chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto no final de setembro em um bombardeio israelense em Beirute, também atuou como representante do aiatolá iraniano no Líbano.