Líder guerrilheiro é preso durante reunião com governo da Colômbia

O Ministério Público da Colômbia prendeu um líder guerrilheiro de um dos grupos dissidentes das Farc e negociador de paz na noite de quarta-feira (12), enquanto ele se reunia com o governo, que descreveu a operação como uma "armadilha".

Andrés Rojas, conhecido como Araña, estava em uma reunião com representantes do presidente Gustavo Petro em um hotel de Bogotá quando agentes do órgão investigativo o prenderam.

Um responsável pelo Corpo de Investigação Técnica do Ministério Público explicou que havia uma "ordem de apreensão" em vigor com uma circular da Interpol.

O conselheiro presidencial de paz, Otty Patiño, chamou a operação de "armadilha" contra as negociações, já que a procuradora-geral havia suspendido as ordens de prisão contra ele no ano passado para que fizesse parte do processo de paz.

"Araña", vestido de civil, foi retirado do local pelos agentes enquanto sua advogada denunciava uma "armadilha".

Ele é líder dos 'Comandos de Frontera', dedicado ao tráfico de drogas e outros crimes em departamentos próximos ao Equador.

O MP confirmou na rede X que "ele estaria envolvido no possível envio recente de cocaína para os Estados Unidos" e que é solicitado em extradição por um tribunal do Distrito Sul da Califórnia "por acusações relacionadas a tráfico de entorpecentes".

Esta facção respondia às ordens de Iván Márquez, o ex-número dois das Farc que assinou o acordo de paz em 2016, mas anos depois voltou a se armar, alegando descumprimento do pacto.

O presidente Petro iniciou negociações com seus delegados em meados de 2024 em Caracas. Presume-se que Márquez tenha se afastado, mas alguns de seus delegados, como "Araña", permaneceram nas negociações e se autodenominaram "Coordenadoria Nacional do Exército Bolivariano".

O chefe de negociações do governo, Armando Novoa, afirmou em uma conversa com a Blu Rádio que, com esta prisão, "a mesa cai" e os diálogos ficam "suspensos".

Walter Mendoza, principal negociador dos dissidentes, afirmou que a detenção será "fatal" para o processo de paz.

"É uma prisão ilegal", declarou à Rádio Caracol.

No ano passado, o Equador incluiu "Araña" em uma lista de "alvos militares" de suas forças armadas.