Líder da extrema-direita diz que França não se beneficiaria de instabilidade com moção

O presidente do Reagrupamento Nacional (RN) e líder da extrema-direita francesa, Jordan Bardella, anunciou hoje que seu partido não apoiará a moção de censura apresentada pelo partido França Insubmissa (LFI, na sigla em francês) contra o governo do primeiro-ministro François Bayrou. "Os franceses não ganhariam nada com uma nova forma de instabilidade, que poderia ter efeitos mais graves para a economia do que a censura anterior", afirmou em entrevista ao canal Europe 1-CNews.