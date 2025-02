Líbano forma primeiro governo após mais de dois anos

O novo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, formou o primeiro governo pleno do país desde 2022. O presidente libanês, Joseph Aoun, anunciou em um comunicado que aceitou a renúncia do anterior governo interino e assinou um decreto com Salam formando o novo grupo.

O gabinete de Salam, composto por 24 ministros, divididos igualmente entre seitas cristãs e muçulmanas, foi formado menos de um mês após a nomeação no primeiro-ministro, e chega em um momento em que o Líbano está se esforçando para reconstruir a região sul e manter a segurança ao longo de sua fronteira, após a guerra entre Israel e o grupo militante Hezbollah.

Um acordo de cessar-fogo intermediado pelos EUA encerrou a guerra em novembro. Embora o Hezbollah não tenha endossado Salam como primeiro-ministro, o grupo se engajou em negociações com ele sobre os assentos muçulmanos xiitas no governo, conforme o sistema de partilha de poder do Líbano.