Kursk, Oreshnik e Coreia do Norte: o terceiro ano da guerra da Ucrânia em números

No dia 24 de fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 2022 pela invasão russa do território ucraniano, completa três anos.

No início de agosto de 2024, as tropas ucranianas iniciaram uma ofensiva na região fronteiriça de Kursk, oeste da Rússia, onde continuam resistindo apesar das contraofensivas russas para tentar expulsá-las.

Em 13 de fevereiro, Kiev afirmou que controlava 500 quilômetros quadrados da região, dois terços a menos dos 1.400 km2 reivindicados no início do ataque.

Centenas de civis russos continuam bloqueados na região próxima aos combates, isolados de suas famílias e do restante da Rússia. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou recentemente que estava disposto a "trocar" território em caso de negociações de paz com Moscou, mas o Kremlin rejeitou a ideia.

- Coreia do Norte -

A suposta participação de um exército estrangeiro representou uma escalada significativa no conflito.

Segundo a Ucrânia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, a Coreia do Norte enviou, a partir de outubro, mais de 10.000 soldados para ajudar as forças russas na região de Kursk, fato que nem Moscou, nem Pyongyang reconheceram.