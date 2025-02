Justiça francesa anula condenação do chileno Zepeda por assassinato

"É uma verdadeira vitória e dá ao Sr. Zepeda a oportunidade de continuar alegando sua inocência neste terceiro julgamento", disse à AFP Patrice Spinosi, advogado do chileno no Tribunal de Cassação.

A acusação sustenta que Zepeda retornou do Chile para a França no final de 2016, dois meses após terminar seu relacionamento com a jovem, com o objetivo de reconquistá-la ou, se não fosse possível, matá-la.