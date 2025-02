Justiça chilena rejeita denúncia contra Boric por divulgação de imagens íntimas

A Justiça chilena rejeitou, nesta quinta-feira (6), a denúncia contra o presidente Gabriel Boric, apresentada por uma mulher no ano passado, por divulgar imagens íntimas, informaram a Promotoria e o advogado do chefe de Estado.

"O tribunal determinou (...) o arquivamento definitivo do caso", declarou em comunicado o advogado Jonatan Valenzuela.

A investigação determinou "a inocência do acusado", afirmou Sebastián González, promotor regional de Magallanes, no extremo sul do país, em coletiva de imprensa.