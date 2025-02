Justiça argentina vai investigar se Milei cometeu fraude ao promover criptomoeda em suas redes

Criptoativo teve um pico de investimentos após a compartilhamento do mandatário no X, mas colapsou cerca de cinco horas depois.

A Justiça Federal da Argentina vai investigar se o presidente Javier Milei cometeu crime ao promover, em suas redes sociais, uma criptomoeda que colapsou horas após seu lançamento na última sexta-feira (14). Após advogados entrarem com queixa-crime nos tribunais do país, uma juíza e um promotor público foram designados para o caso.

O caso da criptomoeda provocou uma crise política no governo do libertário, com parte da oposição pressionando por um julgamento político do presidente, que nega irregularidades e prometeu uma investigação interna sobre o caso.