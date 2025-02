Junta birmanesa critica ordem de captura emitida pela Argentina

"Gostaríamos de sugerir à Argentina que, se quiser criticar Mianmar de acordo com a lei, nomeie primeiro os juízes de que necessita e que estão vacantes para sua magistratura nacional", acrescentou.

As declarações do porta-voz fazem menção a informes publicados em dezembro, segundo os quais a Argentina ainda precisa nomear 150 juízes em todos os níveis do Judiciário.