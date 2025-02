Juíza bloqueia implementação de decreto de Trump sobre cidadania por nascimento

Uma juíza federal bloqueou, nesta quarta-feira (5), uma iniciativa de Donald Trump para restringir a cidadania por nascimento nos Estados Unidos, um duro golpe para a tentativa do presidente de acabar com um direito previsto na Constituição.

"A negação do estimado direito à cidadania causará danos irreparáveis", disse a juíza distrital dos EUA, Deborah Boardman, durante uma audiência em um tribunal de Maryland.

Ela enfatizou que o precedente da Suprema Corte protege a cidadania por nascimento e acrescentou que a ordem de Trump "entra em conflito com a linguagem clara da 14ª Emenda", informou o Washington Post.

"Nenhum tribunal do país jamais apoiou a interpretação do presidente. Este tribunal não será o primeiro", declarou.

A ordem judicial se soma a uma suspensão de 14 dias emitida em janeiro pelo juiz federal do estado de Washington John Coughenour, que considerou o decreto "descaradamente inconstitucional". Trump disse na época que planejava recorrer da decisão.

A cidadania por direito de nascimento está consagrada na Constituição americana sob a 14ª Emenda, que determina que qualquer pessoa nascida em solo americano é cidadã do país.

O decreto do republicano tem como base a ideia de que qualquer pessoa que esteja nos Estados Unidos ilegalmente, ou com visto, não está "sujeita à jurisdição" do país, e, portanto, fica excluída desta categoria.