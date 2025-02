Juiz quer bloquear temporariamente plano de Trump de colocar equipe da USAID em licença

O juiz distrital Carl Nichols, nomeado por Trump, apoiou duas associações de funcionários federais ao concordar com uma pausa nos planos de colocar os trabalhadores em licença remunerada a partir da meia-noite de sexta-feira. As associações argumentam que Trump não tem autoridade para o desmantelamento de uma agência de ajuda com seis décadas de existência, consagrada na legislação do Congresso.