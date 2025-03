Juiz eleitoral suspende direitos políticos de vice-presidente do Equador

Um juiz eleitoral do Equador suspendeu os direitos políticos da vice-presidente do Equador, Verónica Abad, por dois anos. Desde 2023, ela vive um confronto feroz com o presidente Daniel Noboa, que tentou suspendê-la do cargo.

"Não me deixaram trabalhar, não me deixaram cumprir meus deveres para com os equatorianos", disse Abad a repórteres do lado de fora da sede do Legislativo, onde a oposição está dividida.