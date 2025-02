Jordânia aceita receber crianças doentes de Gaza

O rei Abdullah II da Jordânia se mostrou nesta terça-feira (11) disposto a acolher 2 mil crianças gravemente doentes de Gaza durante uma reunião em Washington com Donald Trump, que deseja que o reino hachemita e o Egito recebam a maioria dos habitantes do território palestino.

Durante uma visita à Casa Branca, O monarca acrescentou que o Egito apresentará um plano sobre como os países da região poderiam "trabalhar" com Trump, apesar de as nações árabes e os palestinos terem rejeitado categoricamente a proposta do magnata.