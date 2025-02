Jihad Islâmica acusa Israel de querer 'anexar a Cisjordânia à força'

O movimento palestino Jihad Islâmica acusou, nesta segunda-feira (24), Israel de querer "anexar a Cisjordânia à força", depois que Israel instalou tanques no território ocupado pela primeira vez em décadas.

Israel anunciou, no domingo, que seu exército evacuou três campos de refugiados palestinos no norte da Cisjordânia ocupada onde vem realizando uma grande operação militar no último mês, e disse que seus soldados permaneceriam lá por vários meses.