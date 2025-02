JD Vance critica 'regulamentação excessiva' da IA na cúpula de Paris

Ele também disse que o governo Trump está preocupado com o fato de alguns governos estrangeiros estarem considerando ampliar a pressão sobre as empresas de tecnologia dos EUA com presença internacional.

A viagem diplomática de Vance continuará na Alemanha, onde ele participará da Conferência de Segurança de Munique e pressionará os aliados europeus a aumentar os compromissos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Ucrânia. Ele também pode se encontrar com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Vance também deve se reunir separadamente com von der Leyen e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Fonte: Associated Press.