Israel e Hamas concordam com nova troca, deixando intacta primeira fase do cessar-fogo

O grupo militante afirmou que o atraso é uma "grave violação" do cessar-fogo e que as negociações sobre uma segunda fase não seriam possíveis até que eles fossem libertados.

O cessar-fogo

Em 17 de janeiro, o governo de Israel aprovou o acordo para cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. A medida ocorreu após votação do Conselho de Ministros, com 24 votos a favor e oito contrários. A ação ratificou o início da trégua e a libertação dos primeiros reféns por ambas as partes.