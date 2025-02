Israel começa a retirar forças de corredor estratégico em Gaza, diz autoridade israelense

Um oficial israelense disse neste domingo, 9, que as forças de Israel começaram a se retirar de um corredor estratégico em Gaza, como parte de um acordo de cessar-fogo com o Hamas que está avançando.

Israel concordou, como parte da trégua, em remover suas forças do corredor de Netzarim, uma faixa de terra que divide o norte de Gaza do sul. O oficial falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o movimento das tropas com a mídia.

No início do cessar-fogo, Israel começou a permitir que palestinos cruzassem Netzarim para retornar às suas casas no norte devastado pela guerra, e a retirada das forças da área cumprirá outro compromisso do acordo. Não estava claro quantas tropas Israel retirou neste domingo.

A trégua de 42 dias já passou da metade, e as partes devem negociar uma extensão que levaria à libertação de mais reféns israelenses mantidos pelo Hamas. No entanto, o acordo é frágil e a extensão não está garantida.

As partes devem iniciar negociações sobre a segunda fase da trégua, mas parece haver pouco progresso.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava enviando uma delegação ao Catar, um mediador-chave nas negociações entre as partes, mas a missão incluiu autoridades de baixo escalão, levantando especulações de que não levará a um avanço na extensão da trégua.