Isolamento e incerteza, os sete meses em Guantánamo de uma migrante cubana

Dez pessoas presas em solo americano chegaram a esta base no leste de Cuba na terça-feira, depois que o presidente Donald Trump ordenou que ela fosse aberta para abrigar 30.000 migrantes irregulares.

A instalação militar recebeu milhares de cubanos e haitianos que desejavam se estabelecer nos EUA na década de 1990. O jornal The New York Times informou em setembro que 37 migrantes passaram por ela entre 2020 e 2023.

Entre eles, Yeilis Torres, uma cubana de 38 anos, que reflete em uma entrevista telefônica de Miami com a AFP: "A coisa mais difícil que acontece na base é a incerteza, a espera deste processo tão longo", diz ela em um testemunho incomum.

Ela chegou em meados de 2022. A Guarda Costeira a resgatou quando estava à deriva há dias com outras 16 pessoas que tentavam chegar à costa da Flórida e que foram devolvidas a Cuba como os milhares interceptados no mar todos os anos.

Torres foi a única do grupo a obter "proteção política", citando o risco de retornar ao seu país.

Mas uma vez na base de Guantánamo, enfrentou dificuldades para falar com sua família e relatou nunca ter conseguido fazer contato com seu advogado.

"Eles nunca me deram a chance de falar com ele (advogado)", afirmou, reclamando da pouca informação que tinha sobre seus dois filhos pequenos.

Entre os 21 migrantes com os quais conviveu em Guantánamo - 18 cubanos, dois haitianos e um dominicano -, Torres também conseguiu excepcionalmente asilo nos EUA, os demais foram forçados a aceitar refúgio em um terceiro país, como Canadá e Austrália.

Foram então transferidos para um centro de saúde e depois para um quarto na área de dormitórios. Em seguida, "começou o difícil processo" de entrevistas com funcionários do Departamento de Estado para convencê-los do risco de retornar ao seu país.