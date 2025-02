Inteligência artificial, a nova face da desinformação eleitoral no Equador

A desinformação chegou à campanha presidencial do Equador com um ingrediente incomum: o uso cada vez mais sofisticado da inteligência artificial (IA), capaz de se fazer passar por candidatos de forma quase imperceptível para turvá-los.

A grande circulação de vídeos alterados e seu incrível realismo são o produto de uma estratégia refinada, cara e extraordinária em comparação com outros países da região, concordam os especialistas.

Depois, quando Donald Trump assumiu o cargo nos Estados Unidos, dois vídeos que viralizaram, nos quais ele era visto acusando Noboa e o empório de bananas de sua família de terem ligações com o tráfico de drogas.

Os usuários da rede, que aprenderam gradualmente a identificar fotomontagens, agora se deparam com vídeos hiper-realistas "em um contexto de imediatismo, no qual não estão acostumados ou não têm tempo para verificar tudo", disse Carlos Rodríguez Pérez, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de La Sabana, na Colômbia.

De acordo com o especialista, o conteúdo tem como objetivo "deslegitimar a oposição", por exemplo, vinculando os candidatos à criminalidade ou a propostas controversas, como no caso de um vídeo manipulado em que González sugere que o Estado deve financiar "transições de gênero" para crianças.

Uma mensagem falsa contra González foi disseminada em um site cuidadosamente criado para imitar o do seu partido. A gravação, editada com IA, mostrava o candidato anunciando um "cartão" para acesso a "alimentação, saúde e educação", semelhante ao "carnet de la patria" da Venezuela.

As "fazendas" de produção de "deep fakes", como Rodríguez as chama, também se fazem passar por jornalistas com grande precisão. Em uma suposta reportagem da NTN24, uma apresentadora relata que Noboa pagou um milhão de dólares para comparecer à posse de Trump. Em outra, Fernando del Rincón, da CNN, aparece ligando González à criminalidade.