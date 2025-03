Índia e UE querem concluir acordo de livre comércio este ano

Índia e União Europeia (UE) querem alcançar um acordo de livre comércio até o final do ano, afirmou nesta sexta-feira (28) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O anúncio coincide com as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que advertiu os principais parceiros comerciais de que aumentará as tarifas sobre seus produtos.