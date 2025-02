Incêndios florestais afetam mais de 25 mil hectares na Patagônia 

A Coordenação Única de Operações (CUO) acionou na quarta-feira (5) o alerta vermelho, para convocar bombeiros do centro do país a auxiliar os brigadistas já mobilizados com os focos em Neuquén, que não exigiram evacuações.

No Parque Nacional Nahuel Huapi, localizado entre as províncias de Neuquén e Rio Negro, os incêndios começaram no fim de dezembro, com mais de 10,7 mil hectares comprometidos.