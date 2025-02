IA abre novas opções para a moda e para os modelos

As marcas de moda podem reservar sua sósia digital para sessões de fotos sem que ela precise viajar.

Mas nada disso é real. Essa campanha de Natal foi gerada inteiramente com o uso de IA pelo estúdio Copy Lab para a marca sueca de roupas íntimas CDLP.

De acordo com Larson, a fotografia "real" tem suas limitações. "Com o filme, você só pode tirar um certo número de fotos, o sol se põe, a luz desaparece com ele e o orçamento se esgota", disse Larson à AFP.